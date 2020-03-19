В силу неимоверной общедоступности дерева в качестве конструктивного материала, оно широко применяется для создания колодцев даже на данный момент. Тем не менее, для данной цели годится далеко не каждая порода дерева. Самым лучшим вариантом считается дуб, вяз, ольха или лиственница.

В надводной части дуб как правило простоит около 25 лет. Под водой – десятки, а то и сотни. В силу неимоверной общедоступности дерева в качестве конструктивного материала, оно широко применяется для создания колодцев даже на данный момент. Тем не менее, для данной цели годится абсолютно не любая порода дерева. А если у вас на участке скважина, и застрял насос в скважине, не стоит самим пробовать исправить ситуацию, обратитесь к профессионалам.

Самым лучшим вариантом считается дуб, вяз, ольха или лиственница. В надводной части дуб как правило простоит около 25 лет. Под водой – десятки, а то и сотни. Чтобы сравнить, береза служит 5 лет в надводной и 10 – в подводной части.

Ель почти не применялась, она ведь быстро гниет, даёт трещины и сильно усыхает. Осину отдает воде привкус горечи и зловонный запах. Негодны сухостойные деревья, что вызвано лишней недолговечностью и хрупкостью. Кроме того, стоит хорошенько продумать и все детали, как кольца стеновые и другое.

Не зависимо от подобранной древесные породы, лес обязательно должен быть здоровым. Недопустимыми считаются признаки трухлявости, червоточины, гниения, поражения грибками, плесень. Согласно традиции истории, строятся колодцы квадратными по форме.

Выполняет сруб из целиковых бревен или пластин. При этом, первый вариант дает возможность добиться большей влагонепроницаемости. Сам сруб собирается до начала выкапывания шахты на земле, причем каждый венец размечается для правильной сборки. Для хорошей надежности венцы соединяются древесными нагелями, что ставят вразбежку в вертикальном положении. Для устранения отрыва верхних и нижних венцов, соседние закрепляют стальными скобками после финальной сборки. Иной вариант – обшивание досками углов и середин.